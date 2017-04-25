Фаррелл Уильямс сшил детям «солнечные» кроссовки

Американский музыкант Фаррелл Уильямс представил модель детских кроссовок, созданную в сотрудничестве с adidas Originals. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает HighSnobiety.

Речь идет об уменьшенной копии модели NMD. Обувь выполнена в солнечно-желтом цвете из материала Primeknit, который позволяет коже дышать. На кроссовки нанесены надписи Human Race («Род человеческий»). Цены на них пока не названы, несколько фотографий опубликованы на странице музыканта в Instagram.

Фаррелл Уильямс за годы карьеры выпустил два сольных студийных альбома и более 15 синглов. Он является обладателем трех премий «Грэмми». Помимо этого, в 2014 году номинировался на «Оскар» и «Эмми» за музыку к мультфильму «Гадкий я 2».

Это не первый раз, когда рэпер сотрудничает с модным брендом: в мае 2016 года Уильямс представил капсульную коллекцию одежды. В нее вошли купальники с яркими принтами, олимпийки из шифона, кроп-топы, а также футболки, бомберы и шорты.

