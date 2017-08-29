Рэпер Фаррелл Уильямс мотивировал поклонников покупкой новой одежды

Марка adidas Originals запустила новую рекламную кампанию под названием Don't Be Quiet Please. Она посвящена выходу теннисной коллекции одежды, в разработке которой принимал участие американский рэпер Фаррелл Уильямс. В мотивирующем ролике авторы отстаивают ценность каждого голоса и вдохновляют на творческое самовыражение. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Harper's Bazaar.

Коллекция, о которой идет речь, выдержана в стилистике 1970-х годов. В нее вошли короткие юбки, свободные шорты, футболки, платья, топы и полотенца.

Фаррелл Уильямс — американский рэпер, продюсер и дизайнер одежды. С adidas Originals он сотрудничает не в первый раз. Один из его недавних проектов — новая модель обуви, которая объединяет в себе черты теннисных кроссовок Stan Smith с необычным силуэтом Tennis Hu.

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик»