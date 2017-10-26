Chanel создала кроссовки совместно с adidas и Фарреллом Уильямсом

Компания Chanel представила лимитированный выпуск кроссовок adidas Hu NMD, созданных в сотрудничестве с adidas и музыкантом Фарреллом Уильямсом, сообщает WWD.

Кроссовки будут продаваться в парижском модном мультибрендовом бутике colette с 30 октября по 25 ноября 2017 года. Бутик официально закрывается 20 декабря.

Фарелл Уильямс — американский рэпер, музыкальный продюсер и дизайнер. Лидер, вокалист и барабанщик фанк-рок группы N*E*R*D. В 2001 году вышел первый альбом рэпера совместно с Бритни Спирс. Дебютный сольный сингл музыканта Frontin вышел в 2003 году. Обладатель звания «Самый стильный человек года» по версии журнала Esquire (2005), совладелец джинсового бренда G-Star Raw.

В январе 2017 года снялся в рекламе сумок Gabrielle модного дома Chanel, является другом и официальным бренд-амбассадором этой компании.