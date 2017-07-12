СМИ сообщили о закрытии парижского бутика colette

Известный парижский мультибрендовый бутик colette прекращает работу спустя 20 лет с момента открытия. Причина закрытия не названа. Об этом в среду, 12 июля, сообщает WWD.

Магазин закроется 20 декабря этого года. До тех он будет работать в обычном режиме, и обновлять товар каждую неделю.

Неизвестно продолжит ли функционировать интернет-магазин, на который приходится 20 процентов доходов компании.

Также появилась информация, что помещение магазина площадью 740 квадратных метро метров на улице Сент-Оноре может занять бутик Saint Laurent.

colette — концептуальный парижский бутик, который был открыт в 1997 году. В магазине продаются одежда, аксессуары, книги, музыка, сувениры и другие товары.

collete часто делал совместные проекты с мировыми брендами. Один из недавних — коллаборация с H&M Studio. В линейку вошли девять моделей, основанных на главных трендах сезона осень-зима 2017. Отличительные черты одежды: нарисованную вручную принты и потертые края. Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера Нью-Йорка.