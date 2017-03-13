Деятели культуры снялись в фильмах Chanel

Французский модный дом Chanel представил трейлеры четырех фильмов с участием амбассадоров бренда — актрисой Кристен Стюарт, музыкантом Фарреллом Уильямсом, моделью Карой Делевинь и музой креативного директора бренда Карла Лагерфельда Каролин де Мегрэ. Ролики опубликованы на официальном сайте бренда. Полные фильмы будут доступны в апреле.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.