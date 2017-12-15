Названа самая дорогая обувь года

Самой дорогой обувью, купленной в нынешнем году, стали кроссовки Chanel и Фаррелла Уильямса. На eBay их продали за 26,6 тысячи долларов, сообщает портал Footwear News.

Эту пару разыгрывали на аукционе. При этом в магазинах стоимость кроссовок составляла чуть более тысячи долларов.

На второй строчке соответствующего рейтинга оказались сапоги Saint Laurent, полностью покрытые кристаллами. Отмечается, что во время анонса их цены (10 тысяч долларов) эксперты выражали уверенность, что именно эта обувь станет самой дорогой за год. Сапоги прямо с подиума во время показа купила певица Рианна, а также они стали одной из самых популярных пар обуви в Instagram.

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На третьем месте находятся лимитированные кроссовки Human Race NMD, созданные совместно с музыкальной группой Фаррелла Уильямса N.E.R.D. Их можно было купить на eBay за 8,5 тысячи долларов.

Далее следуют кроссовки Nike Air Jordan 1, обувь из коллаборации Nike и Вирджила Абло, которую так же продали на eBay почти за три тысячи долларов.

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