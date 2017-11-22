Фаррелл Уильямс рассказал о кроссовках по цене автомобиля

Фаррелл Уильямс предсказал стоимость кроссовок, созданных совместно с компанией Chanel, на черном рынке. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает WWD.
В интервью изданию он заявил, что перепродавать обувь будут за 40 тысяч долларов за пару. После он пофилософствовал о неважности данного разговора. «В конце концов, это просто обувь», — подчеркнул он.
По данным издания Car and Driver, автомобиль Cadillac XT5 также стоит 40 тысяч долларов.
Как отмечает портал, первым покупателем кроссовок стал музыкант Джастин Тимберлейк.
26 октября стало известно, что компания Chanel представила лимитированный выпуск кроссовок adidas Hu NMD, созданных в сотрудничестве с adidas и музыкантом Фарреллом Уильямсом. Кроссовки продаются в парижском модном мультибрендовом бутике colette с 30 октября по 25 ноября 2017 года.
31 октября сообщалось, что покупателей возмутила цена кроссовок Chanel и Фаррелла Уильямса. Большинство комментаторов высказались по поводу стоимость обуви, которая составляет тысячу долларов.
Фарелл Уильямс — американский рэпер, музыкальный продюсер и дизайнер. Лидер, вокалист и барабанщик фанк-рок-группы N*E*R*D. В 2001 году вышел первый альбом рэпера совместно с Бритни Спирс. Дебютный сольный сингл музыканта Frontin вышел в 2003 году. Обладатель звания «Самый стильный человек года» по версии журнала Esquire (2005), совладелец джинсового бренда G-Star Raw.