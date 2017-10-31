Покупателей возмутила цена кроссовок Chanel и Фаррелла Уильямса

В Instagram-аккаунте Highsnobietysneakers появилась фотография пары новых кроссовок, созданных Chanel, adidas и Фарреллом Уильямсом.

Большинство комментаторов высказались по поводу стоимость обуви, которая составляет тысячу долларов. «Эта цифра соответствует моей зарплате за год!» — возмутился один из пользователей.

The Pharrell x Chanel Adidas Hu NMD Trail will launch at @colette on November 21 for €1,000. This is in conjunction with Chanel's Colette takeover that launches today. What are your thoughts on this? #hskicks A post shared by Highsnobiety Sneakers #HSKicks (@highsnobietysneakers) on Oct 31, 2017 at 2:57am PDT

Некоторым модель не понравилась внешне, они принялись высмеивать кроссовки и их цену: «Люди действительно платят тысячу за нейлоновый носок, наклеенный на полистирол». Другие решили поднять социальные вопросы: «Мне жаль, что у нас так много бедных людей. Ведь это дерьмо предназначено только для богачей».

Chanel в октябре представила лимитированные кроссовки, созданные в сотрудничестве с adidas и музыкантом Фарреллом Уильямсом. Обувь поступила в продажу в парижском модном мультибрендовом бутике colette 30 октября и будет доступна до 25 ноября 2017 года.