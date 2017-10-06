Fendi выпустил уродливые кроссовки-носки за 750 долларов

Итальянский дом Fendi представил новую модель кроссовок, выполненных в модной в этом сезоне стилистике ugly («уродливые»). Об этом сообщает HighSnobiety.

Верх обуви представляет собой трикотажный носок, на который нанесены надписи Think («думай») и Fendi. Двухцветные кроссовки доступны в двух вариантах сочетания цветов. Версия с оливковым верхом и белой подошвой стоит 700 долларов; версия с черным верхом и оранжевой подошвой — 750 долларов.

Тренд ugly sneakers («уродливые кроссовки») появился ранее в этом году после выхода кроссовок Balenciaga Speed Trainer. Это люксовая спортивная обувь с трикотажным верхом в виде носка и диспропорционально тяжелой рифленой подошвой. Подобные модели также выпустили массовые спортивные бренды: Reebok, adidas и некоторые другие.

Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания Fendi основана в Риме в 1925 году. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel. В данный момент у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.