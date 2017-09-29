Китайский гей прорекламировал кроссовки Навального

Итальянский производитель обуви Premiata представил новую рекламную кампанию своей линии кроссовок. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 29 сентября.

В новой кампании, как и в кампании прошлого сезона (стилизованной под черно-белую раскадровку фильма-антиутопии), приняли участие девушка с синдромом Дауна, молодой китайский гей, темнокожая женщина, а также девушка и мужчина с татуировками. В новой цветной фотосъемке герои позировали с обувью Premiata в руках.

Фото: Premiata 1 /2

Компания Premiata основана в 1885 году семьей Мацца. Первоначально она представляла собой небольшую сапожную мастерскую, но постепенно расширяла производство. В 1991 году потомок основателей Грациано Мацца зарегистрировал бренд Premiata и стал выпускать сезонные коллекции мужской, женской и спортивной обуви.

В марте 2017 года кроссовки бренда стоимостью около 300 евро были замечены на ногах оппозиционера Алексея Навального во время одного из митингов, что вызвало бурное обсуждение в сети.