Итальянские кружевницы сплели кроссовки на коклюшках

Итальянский бренд обуви Premiata выпустил капсульную коллекцию кроссовок модели Conny, созданную при участии кружевниц итальянского региона Марке, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в понедельник, 29 мая.

Кружево с характерным геометрическим узором сплетено на коклюшках из хлопковой нити. Из кружева изготовлен ажурный верх обуви. Предлагаются варианты с однотонным кружевом (синим, серым, красным или черным) либо с меланжевым, из нитей разных оттенков. По словам представителей бренда, идея создания линейки появилась у креативного директора Грациано Мацца после того, как его дочь Карлотта попросила сделать специально для нее в единственном экземпляре кроссовки из кружева с высоким верхом. Идея этой уникальной модели трансформировалась в линию летних кроссовок Premiata.

Фото: Premiata 1 /2

Компания Premiata основана в 1885 году семьей Мацца. Первоначально она представляла собой небольшую сапожную мастерскую, но постепенно расширила производство. В 1991 году потомок основателей Грациано Мацца зарегистрировал бренд Premiata и стал выпускать сезонные коллекции мужской, женской и спортивной обуви. Весной 2017 года бренд представил коллекцию кроссовок и сникерсов #90%white, которую владельцы могут кастомизировать по своему вкусу.

