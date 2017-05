Charlotte Olympia украсила слиперы матрешками и сакурой

Люксовый бренд обуви и аксессуаров Charlotte Olympia выпустил специальную коллекцию слиперов под названием Wish You Were Here. Она вдохновлена путешествиями, сообщает Vogue.

В коллекции — несколько пар обуви, каждая посвящена различным странам или городам мира. Москве посвящены слиперы с изображением матрешек. О Японии дизайнеру и основательнице марки Шарлотте Деллал напоминает сакура, модели, посвященные Великобритании, украшены садовыми розами, а «бразильская» модель — фруктами.

Также в линейке есть слиперы с драконами: в честь поездки дизайнера в Гонконг и пара с надписью Amor, которую она создала после посещения Парижа.

Фирменный знак Charlotte Olympia — нарисованная на подошве обуви паутина. Бренд специализируется на создании обуви и аксессуаров класса люкс. Среди его клиенток: британская топ-модель Кейт Мосс, актрисы Эмма Уотсон, Сара Джессика Паркер, Кира Найтли и другие.