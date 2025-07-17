Немец решил бросить все на родине и переехать в Россию по одной причине

Немец Бурхард о переезде в РФ: Заниматься бизнесом в Евросоюзе очень сложно

Планирующий переезд в Россию немец Вагнер Бурхард рассказал изданию NN.RU о том, почему сделал такой выбор. Мужчина отметил, что в Германии перед отъездом все чаще сталкивался с бюрократией, и в какой-то момент вовсе лишился собственного бизнеса, так как в его родной стране очень сложно вести такую работу.

«Заниматься бизнесом в Евросоюзе очень сложно. 20 процентов — ты делаешь свое дело, и 80 процентов — решаешь бюрократические вопросы», — сказал он, объяснив, почему не выбрал для переезда Швейцарию или Австрию, где говорят на его родном языке.

В Россию он приехал в доме на колесах за трое суток. Конечной точкой стала Нижегородская область, где также живет другой известный переселенец из Германии Ремо Кирш.

Поскольку он только несколько месяцев назад приехал в Россию, у иностранца нет конкретных планов о том, где он остановится и кем будет работать. Но совершенно точно он знает то, что его работа будет связан с автомобилями, как и прежде. В идеале — открыть небольшую автомастерскую.

Говоря о впечатлениях о стране, он подчеркнул, что Россия оказалась гораздо чище, чем его родина, особенно в последние пять лет, поскольку туда приехало много мигрантов.

На данный момент мужчина вернулся в Германию, где активно занимается вопросами переезда и начал изучать русский язык. Там у него живут бывшая супруга и двое детей, однако родственники переезжать не планируют. В скором времени он хочет вернуться в Россию и ассимилироваться здесь.

Ранее переехавший из Торонто в Нижний Новгород иностранец сравнил цены на продукты в Канаде и России. Он признался, что теперь тратить на еду в пять раз меньше, чем на родине.