Канадец переехал в Россию и начал тратить на продукты более чем в 5 раз меньше

Канадец Фейнстра: Людям стоит приезжать в Россию

Переехавший из Торонто в Нижний Новгород иностранец по фамилии Фейнстра сравнил цены на продукты в Канаде и России. На его интервью обратило внимание издание KP.RU.

По словам мужчины, сейчас он, как и на родине, занимается собственным хозяйством, однако ходить в магазин все равно нужно, так как пока на его участке созрели не все необходимые продукты. Кроме того, есть также и такие продукты и товары для дома, которые самостоятельно он не производит, включая бытовую химию и прочее.

Он уточнил, что собственное хозяйство начнет приносить плоды только к середине осени. Тогда пойдут свои овощи и можно будет есть мясо собственного производства.

Мужчина признался, что ранее, пока они жили в Канаде, семья тратила в неделю примерно 22 тысячи рублей, тогда как в России — четыре. При этом на данную сумму, утверждает он, семья покупает все необходимые продукты.

Сравнивая цены, оказалось, что в России яйца (10 штук) обойдутся в 125 рублей против 400 рублей за 12 штук в Канаде. Литр молока можно купить от 87 до 115 рублей в Нижнем Новгороде и за 228 рублей в Торонто, масло за 200 рублей против 337, картофель за 170 рублей за килограмм против 300 рублей, а курицу за 320 рублей против 571.

«Я рад, что живу здесь. Людям стоит приезжать в Россию и заниматься сельским хозяйством», — подытожил канадец, отметив, что еда здесь стоит гораздо дешевле.

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