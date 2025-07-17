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13:23, 17 июля 2025Россия

В СПЧ фразой «деньги важнее» отреагировали на вспышку менингита из-за мигрантов

Член СПЧ Кабанов о вспышке менингита: Бизнес завозит мигрантов из-за денег
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Представители бизнеса продолжат завозить мигрантов, поскольку деньги важнее. Такой фразой член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов отреагировал на информацию о вспышке менингита в стране из-за приезжих. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Правозащитник подчеркнул, что в России до сих пор нет противоэпидемических мер в отношении мигрантов. По данным Кабанова, выходцы из Средней Азии являются прямым источником завоза в государство особо опасных инфекционных заболеваний.

Как утверждает член СПЧ, российская система здравоохранения к таким вызовам по факту не готова.

«Она не может ее решить, потому что отечественным эпидемиологам никто не позволит не то что публично говорить о карантине, а даже упоминать об эпидемии. Ведь бизнесу так нужны мигранты (доставщиков же не хватает), и не важно, что эти мигранты могут привезти кому-то смерть», — написал он.

16 июля стало известно, что в России вспыхнула заболеваемость менингококковой инфекцией из-за трудовой миграции.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в России за месяц зафиксировали больше 1,2 тысячи зараженных опасной инфекцией.

ЖЗЛ
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