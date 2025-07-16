В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

«Ъ»: В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за трудовой миграции

В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за трудовой миграции. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным «Ъ», в прошлом менингококковая инфекция встречалась в детских садах и школах, однако теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в стране наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости этой опасной инфекцией. Он отметил, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период минувшего года.

Как утверждает «Ъ», вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, ее нельзя получить бесплатно.

Ранее сообщалось, что в России выросло число инфекций из-за привычки людей справлять нужду в водоемы.