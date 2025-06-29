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15:09, 29 июня 2025Забота о себе

Россиян предупредили о связанной с водоемами опасной привычке

В России выросло число инфекций из-за привычки людей справлять нужду в водоемы
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В июне в России выросло число пациентов с циститом, пиелонефритом и другими заболеваниями. Причиной стала привычка отдыхающих справлять нужду в водоеме, сообщает Shot со ссылкой на урологов.

Поступать подобным образом людей заставляют банальная лень и нежелание выходить из воды в разгар купания, объясняют эксперты. Однако такое поведение может иметь опасные последствия, утверждают они.

В уретре в процессе образуется вакуум, из-за чего часть воды попадает обратно в мочевой канал, описывают причину возникновения проблем урологи. Вместе с водой туда же попадают и различные бактерии, среди которых могут оказаться совсем небезобидные: кишечная палочка, синегнойная палочка, стафилококк и т.д. В дальнейшем это может привести к циститу, уретриту и другим заболеваниям.

Ранее россиян предупредили об опасности купания в пресных водоемах. По словам врача-дерматовенеролога клиники «Медскан Hadassah» Дарьи Пономаревой, в число распространенных проблем входит «зуд купальщика», или церкариоз, который проявляется зудом, покраснением и сыпью. К этому приводит контакт кожи с церкариями — личинками трематод, которые обитают в стоячей воде. Для снижения рисков важно купаться в проверенных местах и пользоваться репеллентами, подчеркнула эксперт.

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