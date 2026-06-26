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22:53, 26 июня 2026Мир

Американский профессор возмутился дерзким поступком Запада в отношении России

Профессор Миршаймер: Запад считает, что может игнорировать «красные линии» Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Запад считает, что может игнорировать красные линии Москвы на фоне недавних ударов украинских беспилотников по российской территории. К такому выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.

«Россия проводит красную черту, дает понять, что хватит ... мы (Запад — прим. «Ленты. ру») считаем, что никакой красной черты нет, мы думаем, что можем просто помыкать русскими», — подчеркнул эксперт.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что западным странам следует осознать: атаки на российскую территорию не приведут к капитуляции Москвы. По его словам, Россия способна выдерживать серьезный ущерб, не прибегая к прямой эскалации с НАТО.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что противники Москвы не гнушаются терактами. В том числе в отношении детей, как это было по колледжу в Старобельске, отметил российский глава.

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