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23:08, 26 июня 2026Россия

В России отреагировали на планы ЕС отказаться от приема военнообязанных украинцев

Волошин: К украинцам в Европе относятся как к расходному материалу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vuk Valcic / Globallookpress.com

Намерение Еврокомиссии (ЕК) отказаться от приема военнообязанных украинцев призывного возраста демонстрирует, что в Европе относятся к украинским гражданам как к расходному материалу. Такое мнение высказал сенатор от ДНР Александр Волошин в разговоре с РИА Новости.

«Если ранее для Евросоюза украинский гражданин был приоритетнее как дешевый работник на польской плантации, то сейчас как пушечное мясо, которое, перед тем как умереть на линии боевого столкновения, поможет продлить кровопролитие хотя бы на день», — отметил он.

По словам сенатора, Европа считает права человека избирательным инструментом и готова их временно отложить, если они мешают политической задаче.

Ранее стало известно, что ЕК предложила продлить до марта 2028 года программу защиты украинцев при приеме в Европейский союз (ЕС), исключив из нее подлежащих призыву мужчин.

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