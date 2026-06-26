В Севастополе вернули продажу топлива

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о возобновлении продажи топлива по QR-кодам

В Севастополе запустят выдачу QR-кодов, которые позволят автомобилистам приобрести топливо на АЗС. Подробности раскрыл губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в городе продолжает действовать ограничение, согласно которому заправить можно 20 литров в одну машину. Выдача кодов стартует в пятницу, 26 июня, с 22:35 по местному времени.

«Полученный сегодня QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 завтра», — уточил Развожаев. Как добавил губернатор, по коду можно будет заправить лишь один автомобиль, отпуск топлива в канистры запрещен.

Ранее на территории Севастополя ввели временные ограничения. В городе отменяли продажу топлива, а также изменили рабочие часы общественного транспорта.