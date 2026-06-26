Президент Всемирного боксерского совета отреагировал на отказ Усика от чемпионских поясов

Президент WBC Сулейман назвал отказ боксера Усика от чемпионских поясов разочарованием

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на решение украинца Александра Усика отказаться от поясов чемпиона мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сулейман назвал решение спортсмена разочарованием. «Но такова жизнь, которую мы живем. Я бы даже подумал, что это ИИ», — заявил он.

Ранее 26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов, однако не собирается уходить из спорта. Он подчеркнул, что принял решение, чтобы другие боксеры могли бороться за победы.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом. 23 мая он одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.