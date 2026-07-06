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23:05, 6 июля 2026Бывший СССР

Внесенный в Раду экологический законопроект сравнили с ударами ВС России

Внесенный в Раду экологический законопроект сочли опаснее ударов ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Внесенный в Верховную Раду экологический законопроект назвали более опасным, чем удары Вооруженных сил (ВС) России. Об этом говорится в публикации издания «Инсайдер» в Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о создании на Украине системы торговли квотами на выбросы на переходный период до вступления в Евросоюз (ЕС). Согласно законопроекту, он необходим для подготовки промышленности к углеводородному регулированию, однако издание подчеркивает, что предложенные меры не по карману даже самым богатым европейским предприятиям.

«Враг хочет разгромить наши предприятия ракетами, а автор законопроекта готовит финансовую петлю на шее наших производителей, чтобы подвергнуть их масштабному шантажу?» — отметил собеседник издания.

При этом конкретных пунктов из законопроекта издание не приводит.

28 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро от Европейского союза. Отмечается, что средства будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, обеспечение макроэкономической стабильности и усиление оборонно-промышленного потенциала. При этом проценты по кредиту должен покрыть бюджет организации.

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