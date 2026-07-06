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22:58, 6 июля 2026Россия

Позицию России назвали удерживающей мир от третьей мировой войны

Климов: Позиция России уберегает мир от третьей мировой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Позиция руководства России и ее стратегический ракетно-ядерный потенциал удерживают мир от третьей мировой войны. Такое мнение высказал член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов «Парламентской газете».

«Это моя сугубо личная точка зрения: не абстрактное ядерное сдерживание, а позиция высшего российского руководства и ракетно-ядерный стратегический потенциал являются главным фактором, уберегающим человечество от третьей мировой войны», — высказался он.

Кроме того, по словам Климова, то, что Россия делает сегодня в рамках спецоперации, — открывает действительно новую эру в мироустройстве.

Ранее депутат госдумы Андрей Колесник заявил, что Прибалтика с «маниакальным упорством ползет» к началу третьей мировой войны. Он также напомнил, что Совет Безопасности ООН определил, какие страны могут иметь ядерное оружие.

Профессор Джон Миршаймер ранее заявил, что Запад совершил фатальную ошибку и убедил себя в неизбежности войны с Россией.

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