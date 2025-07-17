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13:29, 17 июля 2025Путешествия

Россияне стали меньше интересоваться визами в Европу и больше — в США

«Ъ»: Спрос россиян на визы в Европу снижается, а на визы в США растет
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Россияне в первом полугодии 2025 года стали меньше интересоваться визами в Европу и больше — в США. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на Continent Express.

Уточняется, что рост запросов соотечественников на шенгенские визы за указанный период составил лишь три процента — в 2024 году этот показатель равнялся 16 процентам. По данным издания, спрос снижается из-за дефицита мест для записи, долгих сроков рассмотрения и ужесточения требований. Даже наиболее лояльные страны — Италия, Франция и Испания — усложняют россиянам правила получения виз. Так, Франция требует предоставлять только биометрические паспорта, а Испания отменила безвизовый транзит.

Тем временем спрос отечественных туристов на визы в США вырос на 20-46 процентов. Увеличился и процент их одобрения. Чаще всего россияне едут подавать документы в Казахстан, Кыргызстан, Сербию и Узбекистан.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали главные причины отказа россиянам в шенгенских визах. Одной из самых серьезных является подделка документов.

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