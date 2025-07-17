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13:25, 17 июля 2025Ценности

Известный люксовый бренд завысил цены в 30 раз и пошел под суд

Люксовый бренд Loro Piana пошел под суд из-за эксплуатации китайских рабочих
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Tony Gentile / Reuters

Итальянский бренд Loro Piana пошел под суд из-за эксплуатации рабочих. Подробности публикует WWD.

Выяснилось, что миланский суд ввел в отношении известной компании процедуру судебного администрирования, что подразумевает внешнее управление бизнесом сроком на один год. Люксовую марку обвинили в неправомерном использовании труда китайских работников в цепочках поставок. Кроме того, бренд якобы завышал цены как минимум в 30 раз, продавая кашемировые куртки за 3000 евро при себестоимости в 100 евро.

Представители Loro Piana же заявили, что неавторизированный поставщик не проинформировал компанию о существовании субподрядчиков, которые неофициально нанимали сотрудников на местах. Руководство отметило, что готово к сотрудничеству с органами власти по этому вопросу и намерено оказать максимальную поддержку в любых дальнейших расследованиях.

Ранее под обвинения по аналогичным трудовым спорам попали Valentino, Alviero Martini, Dior и Armani.

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