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15:14, 5 июля 2024Ценности

Dior и Armani обвинили в эксплуатации китайских работников

Итальянская полиция обвинила Dior и Armani в эксплуатации китайских работников

Фото: Kham / Reuters

Итальянская прокуратура провела рейды по фабрикам субподрядчиков модных домов Dior и Armani и обвинили ретейлеры в эксплуатации труда. Подробности публикует The Wall Street Journal.

В ходе проведенных полицией рейдов выяснилось, что на производствах трудятся нелегальные мигранты, которым платят всего по два доллара (176 рублей) в час. По подсчетам журналистов, работники на фабриках Dior получают за одну изготовленную сумку 57 долларов (5023 рубля), в то время как в магазинах она стоит 2780 долларов (245 тысяч рублей).

Согласно материалу, среди сотрудников в большинстве — граждане Китая, которые работали практически круглосуточно, в том числе по выходным и праздникам, живя при этом прямо на фабрике. По словам прокуроров, некоторые мастерские, которые находились в Италии, также производили продукцию и для других модных брендов.

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Представители Armani рассказали журналистам, что компания передает изготовление продукции на аутсорсинг GA Operations — собственной производственной организации. Люксовый бренд отрицает нарушения со стороны GA Operations.

Однако итальянские правоохранители утверждают, что упомянутая компания наняла субподрядчика, который, в свою очередь, нанял неавторизованных китайских субподрядчиков — они использовали труд нелегальных работников, при этом нарушили правила охраны труда и техники безопасности. В связи с незаконным посредничеством при найме сотрудников четырем фабрикантам из Китая грозит отдельное уголовное расследование.

В апреле Armani уже подозревали в эксплуатации труда и найме нелегальных мигрантов.

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      Майя Пономаренко
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