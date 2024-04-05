Итальянскую компанию Armani заподозрили в найме нелегальных мигрантов

Итальянскую компанию Armani заподозрили в эксплуатации труда и найме нелегальных мигрантов. Подробности инцидента публикует агентство ANSA.

Суд Милана постановил проведение административно-судебной проверки Giorgio Armani Operations, подконтрольной Giorgio Armani S. p. A., на предмет эксплуатации труда при производстве сумок, изделий из кожи и аксессуаров марки. Данное решение приняли после проведения расследования с участием подразделения карабинеров, занимающегося инспекциями на предприятиях и рабочих местах.

В ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили факты предполагаемой эксплуатации иностранных рабочих, преимущественно из Китая, на нелегальных подпольных фабриках. Прокуроры настаивают, что речь идет не об единичном случае, а о системе производства продукции в течение не менее семи лет — с 2017 года.

Карабинеры предположили, что такая система была налажена через проведение тендеров и наем нелегальной рабочей силы. Во время следствия также было установлено, что трудящиеся работали по 14 часов за 2-3 евро (200-300 рублей) в час. Кроме того, на фабрике не соблюдались нормы гигиены и безопасности, а компания не предпринимала мер по устранению проблемы.

На данный момент компания не находится под следствием, мера носит дисциплинарный характер. Руководство бренда никак не комментировало случившееся.

Ранее сообщалось, что в ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе Wildberries в Электростали.