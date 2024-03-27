В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

Силовики задержали 40 мигрантов на складе Wildberries в Электростали

Росгвардия и полиция задержали 21 человека во время рейда на складе Wildberries

Начало событий в новости Росгвардия и полиция задержали 21 человека во время рейда на складе Wildberries

Сотрудники правоохранительных органов задержали 40 трудовых мигрантов в ходе масштабного рейда на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанных доставят в отделы внутренних дел для проверки документов и законности пребывания в России.

Росгвардейцы и полицейские нагрянули утром 27 марта с проверкой паспортов, миграционных карт, вида на жительство, разрешений на временное проживание и военных билетов.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб призвала МВД России усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

О нападении на «Крокус Сити Холл» стало известно 22 марта. Несколько человек вошли в здание и открыли огонь по охране и посетителям, затем подожгли концертный зал. После теракта нападавшие скрылись, их удалось задержать в Брянской области.