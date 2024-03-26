Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:01, 26 марта 2024Россия

В Госдуме оценили идею усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокусе»

Депутат Бессараб призвала МВД изучить идею усилить контроль за мигрантами
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В беседе с «Лентой.ру» депутат призвала Министерство внутренних дел (МВД) изучить возможность ужесточения требований к мигрантам.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в МИД России сообщали, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в России могут ужесточить контроль за мигрантами. При этом отмечается, что приток мигрантов существует как отдельная от терроризма тема и рассматривается в правительстве в течение последних лет. По словам источника, речь идет о придании процессу большей организованности, а также о повышении контроля за соблюдением приезжими российского миграционного законодательства.

«В пользу правительства нужно сказать, что правила по ужесточению контроля, урегулирования ситуации с трудовыми мигрантами Минтруда разработало задолго до этой трагедии. Действительно, сейчас, в соответствии с новыми правилами, тот работодатель, который открывает квоту на иностранного специалиста, должен его сопровождать. То есть иностранный специалист, прибывший по запросу одного работодателя, не может работать на другого, тем самым сокращаются возможность бесконтрольного перехода, либо отсутствия работы у трудового мигранта, его бесконтрольного пребывания на территории России», — объяснила Бессараб.

Что касается перемещений мигрантов по территории России, здесь, конечно, строгих ограничений нет, но вместе с тем и бесконтрольно находиться на территории России недопустимо. Поэтому, наверно, стоит отметить, что Минтруд первым обратил на это внимание, но, наверно, стоит и МВД к этому тоже более тщательно подойти

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу, 22 марта. Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. Когда начался пожар, они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Их удалось задержать только в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Погибло 139 человек, обвиняемые дали показания о заказчиках. Следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе»

      Россиянам назвали дату затихания магнитной бури

      Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь

      Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

      Мошенники прикинулись жертвами после теракта в «Крокусе»

      Сталкер отправил жертве слепок своего пениса в качестве подарка

      В Госдуме оценили идею усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокусе»

      На Украине признали нежелание Запада передавать больше Patriot

      Боррель заявил о сотрудничества спецслужб Евросоюза и России

      Эмин Агаларов высказался о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше