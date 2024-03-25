В МИД допустили ужесточение контроля за мигрантами после теракта в «Крокусе»

РИА Новости: контроль за мигрантами после теракта в «Крокусе» могут ужесточить

После теракта в «Крокус Сити Холле» в России могут ужесточить контроль за мигрантами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.

При этом отмечается, что приток мигрантов существует как отдельная от терроризма тема и рассматривается в правительстве в течение последних лет. По словам источника РИА, речь идет о придании процессу большей организованности, а также о повышении контроля за соблюдением приезжими российского миграционного законодательства.

«Видимо, трагедия в "Крокусе" повлияет на эту работу в целях ее ускорения», — рассказал он.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу, 22 марта. Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. Когда начался пожар, они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Их удалось задержать только в Брянской области.