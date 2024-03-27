Росгвардия и полиция задержали 21 человека во время рейда на складе Wildberries

21 человека задержали во время рейда на складе Wildberries в Электростали

Росгвардия и полиция задержали 21 человека во время рейда на складе Wildberries в Электростали. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, у сотрудников проверяют паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и военные билеты. Wildberries попросил сотрудников выходить домой через буфет досмотра. Силовики проверили уже четыре блока из пяти.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб призвала МВД России изучить идею усилить контроль за мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

О нападении на «Крокус Сити Холл» стало известно 22 марта. Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. Когда начался пожар, они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и поспешили скрыться. Впоследствии их удалось задержать в Брянской области.