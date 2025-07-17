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13:33, 17 июля 2025Забота о себе

Россиянам дали шесть советов по снижению риска тромбоза во время полета

Врач Васильева призвала пить в самолете много воды для снижения риска тромбоза
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что длительные перелеты могут повысить риск тромбоза нижних конечностей. В своем Telegram-канале она дала россиянам шесть советов, которые помогут избежать опасного заболевания.

«Нужно ходить по проходам в самолете каждый час, либо когда это безопасно», — отметила Васильева. Также прямо в кресле стоит периодически вытягивать ноги и вращать лодыжками. Кроме того, во время полета важно пить много воды, добавила доктор. Она уточнила, что тем людям, которым врач рекомендовал ограничить объем потребляемой жидкости, необходимо предварительно проконсультироваться с ним.

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При этом от кофе и алкогольных напитков лучше отказаться вовсе, написала Васильева. Врач добавила, что существуют также специальные инъекции для снижения риска тромбоза — их назначает специалист. В заключение кардиолог призвала не принимать аспирин или другие препараты для разжижения крови без предварительной консультации с врачом.

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