Россиянам дали шесть советов по снижению риска тромбоза во время полета

Врач Васильева призвала пить в самолете много воды для снижения риска тромбоза

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что длительные перелеты могут повысить риск тромбоза нижних конечностей. В своем Telegram-канале она дала россиянам шесть советов, которые помогут избежать опасного заболевания.

«Нужно ходить по проходам в самолете каждый час, либо когда это безопасно», — отметила Васильева. Также прямо в кресле стоит периодически вытягивать ноги и вращать лодыжками. Кроме того, во время полета важно пить много воды, добавила доктор. Она уточнила, что тем людям, которым врач рекомендовал ограничить объем потребляемой жидкости, необходимо предварительно проконсультироваться с ним.

При этом от кофе и алкогольных напитков лучше отказаться вовсе, написала Васильева. Врач добавила, что существуют также специальные инъекции для снижения риска тромбоза — их назначает специалист. В заключение кардиолог призвала не принимать аспирин или другие препараты для разжижения крови без предварительной консультации с врачом.

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