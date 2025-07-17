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13:28, 17 июля 2025Бывший СССР

Зеленский определил посла Украины в США

Зеленский отправил Стефанишину в качестве посла в США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Andreea Alexandru / AP

Президент Украины Владимир Зеленский определил вице-премьера Ольгу Стефанишину на должность посла в Соединенных Штатах Америки (США). Об этом сообщает в своем Telegram-канале сам Зеленский.

«Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки», — написал он.

Он отметил, что в таком статусе Стефанишина будет работать до официального согласования ее кандидатуры Вашингтоном.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

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