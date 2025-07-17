Зеленский определил посла Украины в США

Зеленский отправил Стефанишину в качестве посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский определил вице-премьера Ольгу Стефанишину на должность посла в Соединенных Штатах Америки (США). Об этом сообщает в своем Telegram-канале сам Зеленский.

«Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки», — написал он.

Он отметил, что в таком статусе Стефанишина будет работать до официального согласования ее кандидатуры Вашингтоном.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.