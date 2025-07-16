На Украине возбудили дело о коррупции против ушедшей в отставку вице-премьера

САП Украины возбудила дело против ушедшей в отставку вице-премьера Стефанишиной

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против ушедшей в отставку вице-премьера Ольги Стефанишиной. Об этом со ссылкой на письмо ведомства сообщил в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 УК Украины)», — говорится в публикации.

Ранее Стефанишина оказалась в центре коррупционного скандала из-за деятельности Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Подотчетному бывшей вице-премьеру ведомству было передано арестованное здание Дома профсоюзов, которое использовалось не по назначению — руководители профсоюзного движения пытались открыть в нем ресторан, а затем в его подвале устроили покерный клуб.

16 июля Верховная Рада отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку. По закону полномочия также сложили остальные члены правительства.