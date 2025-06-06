Ответственного за евроинтеграцию украинского министра уличили в коррупции

«Украинская правда»: Стефанишина оказалась участником коррупционного скандала

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина оказалась участником коррупционного скандала, связанного с деятельностью Национального агентства по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджменту активов, АРМА — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет «Украинская правда» («УП»).

По информации издания, в марте агентство определило компанию «КАМпаритет» управляющей «знаковым для Киева объектом» — Домом профсоюзов в украинской столице. Уточняется, что «КАМпаритет» основал Тарас Голуб, который был советником Стефанишиной.

Кроме того, в АРМА на должности директора департамента розыска активов работает Виталий Чубаевский — в прошлом коллега бывшего мужа Стефанишиной Михаила, с которым у министра «остались хорошие отношения». «Сейчас [Чубаевский] разыскивает активы для АРМА, которые впоследствии могут получать в управление консорциум, связанный с бывшим мужем Ольги Стефанишиной», — говорится в сообщении.

На приеме «КАМпаритетом» Дома профсоюзов в Киеве в середине мая был замечен Андрей Михайловский, который также появлялся в компании Михаила Стефанишина. Незадолго до этого Михайловский создал консорциум «Приоритет», который уже начал принимать участие в конкурсах АРМА.

На запрос «УП» Стефанишина заявила, что не имела официального и неофициального отношения к конкурсам украинского Агентства по розыску и менеджменту активов.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране при закупке вооружений и боеприпасов. По его словам, некоторые случаи, в том числе среди чиновников его ведомства, «задокументированы».