Глава Минобороны Украины Марченко признали случаи коррупции при закупке оружия

Глава Минфина Украины Сергей Марченко признал случаи коррупции в стране при закупке вооружений и боеприпасов. Его слова передает Bloomberg.

По его словам, некоторые случаи, в том числе среди чиновников его ведомства, задокументированы. Он добавил, что с закупкой вооружений связано много проблем, поэтому Минобороны помогает множество посредников, и некоторые из них «берут свою долю». При этом Марченко отметил, что «не винит министерства» и жителей Украины.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил о своих достижениях на фоне обвинений в коррупции. «Я тратил свое здоровье, здоровье своих ребят, будучи бойцом и командиром, не для того, чтобы меня обвиняли непонятно в чем», — сказал он.

До этого офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба заявил, что Украина вне зависимости от итогов конфликта погрязнет в коррупции. Он отметил, что отсутствие внешнего контроля приведет к тому, что многие недобросовестные люди могут «нажиться на процессе реконструкции республики, присваивая и воруя выделенные на это средства».