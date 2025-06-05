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19:16, 5 июня 2025Бывший СССР

Обвиняемый в многомиллионой взятке офицер ВСУ рассказал о своих достижениях

Офицер ВСУ Пивненко заявил о своих достижениях на фоне обвинений в коррупции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Пивненко

Александр Пивненко. Кадр: Анна Максимчук / YouTube

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил о своих достижениях на фоне обвинений в коррупции. Об этом он заявил в интервью журналисту Анне Максимчук на ее личном YouTube-канале.

По его словам, обвинения его в коррупции не имеют ничего общего с реальностью. Однако, говорит Пивненко, показанная обществу информация об этом общество приняла за действительность необоснованно.

«Я тратил свое здоровье, здоровье своих ребят, будучи бойцом и командиром, не для того, чтобы меня обвиняли непонятно в чем», — заявил Пивненко.

В мае у руководства Нацгвардии прошли обыски. Мероприятия коснулись и самого Пивненко.

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