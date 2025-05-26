Офицер Иисиба: Украина при любом итоге конфликта погрязнет в коррупции

Украина вне зависимости от итогов конфликта погрязнет в коррупции. Такое мнение выразил офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба, передает издание Shueisha.

«Затягивание конфликта может привести к исчезновению украинского народа. Но перемирие, как и окончательный мир, все равно никак не улучшают перспективу: миллионеры набьют свои карманы деньгами еще больше, коррупция будет процветать. Ад только впереди, и неважно, продолжится ли конфликт или же мирно завершится. Такое будущее ждет Украину», — заявил офицер.

Иисиба допустил, что после окончания боевых действий союзники Киева направят крупные суммы, предназначенные для восстановления страны. Он отметил, что отсутствие внешнего контроля приведет к тому, что многие недобросовестные люди могут «нажиться на процессе реконструкции республики, присваивая и воруя выделенные на это средства».

29 апреля бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, поэтому нужно очень внимательно следить за тем, как она использует передаваемые ей средства.

2 марта директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал Украину местом отмывания денег и коррупции и поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли американские деньги.