Советник Трампа жестко раскритиковал Украину за коррупцию

Советник Уолтц: Украина является одной из самых коррумпированных стран мира

Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, поэтому нужно очень внимательно следить за тем, как она использует передаваемые ей средства. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Украина была и до сих пор является одной из самых коррумпированных стран во всем мире. Переданные им средства необходимо подвергать тщательной проверке», — отметил советник.

Уолтц указал на то, что США выделили Украине миллиарды, выразив при этом сомнение, что предыдущая американская администрация под руководством Джо Байдена осуществляла за этими средствами «надлежащий надзор».

2 марта директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал Украину местом отмывания денег и коррупции и поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли американские деньги.

Позже стало известно, что администрация Трампа пригрозила Украине раскрытием коррупционных схем ее руководства в случае отказа от ресурсной сделки.