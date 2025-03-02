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20:32, 2 марта 2025Мир

Директор ФБР назвал Украину местом отмывания денег и коррупции

Директор ФБР Патель: Украина — это место отмывания денег и коррупции
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель назвал Украину местом отмывания денег и коррупции и поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли американские деньги. На заявление нового главы ФБР обратил внимание Telegram-канал «Пул №3».

«Ладно, если бы мы отправили им один миллиард долларов. Хотя эта цифра тоже не маленькая. Но мы отправили в сто раз больше. Я не знаю, как этому Конгрессу удается выходить сухим из воды», — сказал директор организации.

Ранее министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник в интервью телеканалу Fox News заявил, что США не дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому деньги, пока он не придет с миром.

Также в марте в интервью телеканалу CNN помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США сомневаются в желании Зеленского добросовестно вести переговоры.

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