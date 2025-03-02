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18:57, 2 марта 2025Мир

Министр торговли США отказал Зеленскому в деньгах

Министр Латник: США не дадут Зеленскому деньги, пока он не придет с миром
Иван Потапов
Иван Потапов
Говард Латник

Говард Латник. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому деньги, пока он не придет с миром, заявил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник в интервью телеканалу Fox News. На заявление американского чиновника обратил внимание ТАСС.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: "Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром"», — сказал министр.

Ранее в интервью телеканалу CNN помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США сомневаются в желании Зеленского добросовестно вести переговоры.

Также он заметил, что Соединенным Штатам нужен лидер на Украине, с которым можно вести дела.

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