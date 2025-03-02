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18:28, 2 марта 2025Мир

США усомнились в желании Зеленского добросовестно вести переговоры

Помощник Уолтц: Сомневаемся в желании Зеленского добросовестно вести переговоры
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Justin Tallis / Reuters

США сомневаются в желании президента Украины Владимира Зеленского добросовестно вести переговоры, заявил в интервью телеканалу CNN помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц. На слова чиновника обратил внимание ТАСС.

«Для нас было непонятно, готов ли президент Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта», — сказал Уолтц.

Также он заметил, что США нужен лидер на Украине, с которым можно вести дела.

Ранее президенты США и Украины встретились в Белом доме в Вашингтоне.

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