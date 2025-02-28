Зеленского пристыдили за наряд на встрече с Трампом. Почему именно он мог рассорить двух президентов?

Репортер пристыдил Зеленского из-за отсутствия костюма на встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского в Белом доме со словами «он при полном параде», хотя украинский лидер, не изменяя своему стилю, вновь появился на официальном мероприятии в повседневной одежде. Подобное игнорирование делового дресс-кода не осталось незамеченным и вызвало бурную реакцию в сети. Как на Зеленского отреагировала публика и почему он досрочно покинул Белый дом?

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в повседневном наряде

Президент Украины прибыл в Белый дом в лонгсливе, брюках и кроссовках черного цвета — в отличие от Трампа, который традиционно предпочел костюм в сочетании с ярко-красным галстуком. Несмотря на это, глава США все же похвалил внешний вид коллеги перед началом встречи. «Он при полном параде», — сказал он ему во время приветствия.

Однако во время встречи президента один из репортеров, который присутствовал на встрече политиков, сразу же пристыдил Зеленского из-за отсутствия делового костюма. «Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль», — заявил журналист.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский в ответ на комментарий репортера подчеркнул, что у него есть костюмы, но он будет носить их только после окончания войны. «Возможно, надену такой, как у вас, а может, и лучше. Или что-то подешевле», — пошутил он.

Внешний вид Зеленского на встрече с Трампом вызвал споры

Комментарий репортера привлек внимание пользователей сети, которые принялись обсуждать внешний вид Зеленского в Белом доме. И пока одни вставали на защиту украинского президента, напоминая о более насущных проблемах, нежели дресс-код, другие обвиняли политика в неуважении к союзникам.

Кто этот идиот-репортер, который высмеял президента Зеленского за отсутствие костюма на встрече? Они на войне! @RoaringHammy

Некоторые сочли, что несоблюдение дресс-кода неприемлемо. «Зеленский снова появился в Белом доме в спортивных штанах, как будто он только что вылез из постели, чтобы попросить еще один миллиард. Полное отсутствие уважения. Если вы клянчите деньги американских налогоплательщиков, то хотя бы наденьте костюм», — высказалась блогерша Джейн Адамс.

Аналогичное мнение высказали и другие комментаторы. «Было бы эпично, если бы Трамп не впустил Зеленского в Белый дом из-за отказа надеть костюм (хотя бы раз в жизни). Прояви уважение!» — написал один из юзеров.

В то же время пользователи заметили, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак на встречу с представителями Сената США впервые за долгое время надел официальный костюм.

Встреча Трампа с Зеленским переросла в перепалку и крики. Как заявил CNN анонимный американский чиновник, причиной конфликта мог стать именно внешний вид украинского президента. Решение Зеленского появиться в повседневной одежду вместо костюма — «его фишка», но сейчас подобный наряд неуместен, заключил аноним.

Зеленского не впервые критикуют за выбор наряда для публичных выходов

Зеленского регулярно критикуют за появление на публике в спортивных костюмах. Например, внешний вид украинского президента был предметом обсуждения во время встречи с бывшим главой Белого дома Джо Байдено в феврале 2023 года. Тогда Зеленский встретил Байдена в Киеве в толстовке и пуховике цвета хаки.

«Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно», — возмущалась конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и добавила, что таким образом Зеленский оскорбил американского коллегу.

В Раде внешний вид Зеленского тоже нравится не всем. После прошлой встречи с Трампом в декабре 2024 года депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что украинский президент одевается как гопник.

«На международном уровне обозначили, что Зеленский одевается на официальные встречи как гопник. (...) После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде [Зеленского], ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника», — сказал Дубинский.