В Раде вслед за командой Трампа раскритиковали внешний вид Зеленского в Париже

Депутат Рады Дубинский: Зеленский оделся на встречу с Трампом «как гопник»

Президент Украины Владимир Зеленский оделся на встречу с Дональдом Трампом в Париже «как гопник», и ему указали на это на международном уровне. Вслед за командой избранного президента США внешний вид украинского лидера раскритиковал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«На международном уровне обозначили, что Зеленский одевается на официальные встречи как гопник. (...) После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зе[ленского], ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника», — заявил нардеп.

Он добавил, что критика Зеленского командой избранного президента США ставит в угол украинского лидера.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить военные действия на Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить с Россией мирное соглашение и «остановить безумие».