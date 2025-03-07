WP: США пригрозили Украине раскрытием коррупции при отказе от ресурсной сделки

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Украине раскрытием коррупционных схем ее руководства в случае отказа от ресурсной сделки. Об этом пишет колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

«Как сообщается, в качестве инструмента давления американцы также пригрозили раскрыть предполагаемые случаи коррупции среди чиновников. Мне рассказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского генералом Валерием Залужным», — указал автор материала.

Игнатиус также подчеркнул, что это все является частью более глобальной стратегии Трампа по принуждению Украины к мирным переговорам. При этом он отметил, что эта задача является крайне сложной в исполнении и посреднические функции США могут потерпеть неудачу из-за неуступчивости Киева.

Ранее журнал Politico сообщал, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского. По данным издания, обсуждения касались возможности проведения на Украине срочных президентских выборов. Указывается, что, несмотря на публичное отрицание идеи проведения голосования, они готовы к компромиссам с Вашингтоном.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что главным в урегулировании конфликта на Украине является устранение его причин. Российский лидер выразил уверенность, что окончание боевых действий должно привести не к кратковременной передышке, а к долгосрочному миру.