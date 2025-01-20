Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

Путин: Главное в урегулировании конфликта на Украине — устранить первопричины

Главным в урегулировании конфликта на Украине является устранение его причин. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили», — объяснил глава государства.

Путин также выразил уверенность, что урегулирование ситуации на Украине должно привести не к кратковременной передышке, а к долгосрочному миру. Президент подчеркнул, что мир должен основываться на уважении интересов всех жителей региона.

Вместе с тем глава государства озвучил цель и смысл специальной военной операции. По словам Путина, они заключаются в борьбе за интересы российского народа.