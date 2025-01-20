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17:06, 20 января 2025Россия

Путин назвал долгосрочный мир целью урегулирования ситуации на Украине

Президент Путин: Урегулирование по Украине должно привести к долгосрочному миру
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Вновь хочу подчеркнуть, что целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир», — пояснил президент во время совещания с членами Совбеза.

Мир должен основываться на уважении законных интересов всех людей, проживающих в регионе, добавил Путин. Он также подчеркнул, что Россия будет бороться за интересы своего народа, в чем, по его словам, и заключается смысл и цель проведения спецоперации.

20 января советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании вооруженного конфликта. Он также подчеркнул, что перед администрацией Трампа стоит вопрос о том, как создать условия для переговоров Москвы и Киева.

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