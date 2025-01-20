Путин назвал цель и смысл СВО

Путин заявил, что цель и смысл СВО в борьбе за интересы российского народа

Цель и смысл специальной военной операции (СВО) — в борьбе за интересы российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза. Видео с речью главы государства опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что целью урегулирования конфликта с Украиной должна быть «не какая-то передышка», а долгосрочный мир на основе интересов всех проживающих в регионе. «Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — сказал он.

В ходе заседания Совбеза глава государства также заявил, что готов к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту.

Ранее Путин сообщил, что, если бы Россия бездействовала в ситуации вокруг Украины в 2022 году, это было бы преступлением против ее народа и интересов. Он отметил, что к решению о начале СВО стоило прийти еще раньше.