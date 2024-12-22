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11:49, 22 декабря 2024Россия

Путин заявил о невозможности избежать СВО

Путин назвал преступлением бездействие России в ситуации вокруг Украины
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Если бы Россия бездействовала в ситуации вокруг Украины в 2022 году, это было бы преступлением против ее народа и интересов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, видео с интервью журналисту Павлу Зарубину опубликовано в Telegram.

Говоря о начале специальной военной операции, российский лидер отметил, что к этому решению стоило прийти еще раньше. «Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — отметил президент.

Также Путин заявил, что Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям. По его словам, нужно было раньше сориентироваться и понять, что «Минские соглашения оппоненты исполнять не собираются»

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