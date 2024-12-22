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11:35, 22 декабря 2024Россия

Путин раскрыл свою мысль о несвоевременном начале СВО

Путин: Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям. Мысль о несвоевременном начале специальной военной операции (СВО) раскрыл президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Ролик опубликован в Telegram-канале репортера.

В феврале 2024 года Путин пожалел о выборе времени начала СВО. Аналогичное мнение он высказал в ходе прямой линии, состоявшейся 19 декабря.

«Мы должны были раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются», — сказал он. Глава государства напомнил, что позднее западные лидеры сознались, что хотели предоставить Киеву больше времени на подготовку.

По словам Путина, Россия начала СВО «без особой подготовки». Он пояснил, что если бы Москва знала о дальнейшем развитии событий, она бы лучше подготовилась к боевым действиям.

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